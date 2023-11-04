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أحمد جودة - القاهرة - بعد مجزرة غزة.. هكذا توعد مسلمو أمريكا بايدن

مع استمرار تصاعد العنف والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل في هذا السياق، يتزايد القلق بين الأمريكيين المسلمين وذوي الأصل العربي بشأن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث هدد البعض بعدم تصويتهم له في الانتخابات في حال عدم توقف تلك المجازر الحادثة في غزة.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول تهديد مسلمو أمريكا لبايدن بعد المجازر الحادثة في قطاع غزة.

بسبب دعمه للكيان الصهيوني.. مسلمو أمريكا يتوعدون بايدن بالتصويت ضده في الانتخابات الرئاسية

مسلمو أمريكا يهددون بايدن بعدم التصويت له في ظل الصراع الحادث في قطاع غزة

في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، حظي بايدن بدعم كبير من الأمريكيين المسلمين والأمريكيين ذوي الأصل العربي، ومع ذلك، قد يتغير هذا الدعم نتيجة موقفه المتواصل الداعم لإسرائيل في ظل الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين، حيث أشار البعض إلى أن هذا الدعم المتراجع لبايدن يمكن أن يؤثر على فرصة الفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ففي بعض الولايات التي فاز بها بايدن بأغلبية ضئيلة في الانتخابات السابقة، عبّر الناخبون المسلمون وذوو الأصل العربي عن مخاوفهم بشأن تأثير سياسته على الشأن الداخلي والخارجي، مما يجعلهم ينوون التفكير في إمكانية عدم المشاركة في الانتخابات القادمة أو دعم مرشح آخر.

رئيس تنظيم "إمجيج": استمرار بايد في دعم إسرائيل قد يفقده ولاية رئاسية ثانية

ومن جانبه، أشار وائل الزيات، رئيس تنظيم "إمجيج" الذي يعنى بتعزيز مشاركة الناخبين المسلمين في السياسة الأمريكية، في تصريحات له إلى أن استمرار بايدن في دعم إسرائيل قد يكون له تأثير كبير على تحفيز الناخبين على المشاركة أو عدمها في الانتخابات المقبلة، مما يزيد من احتمال فقدانه لولاية رئاسية ثانية.

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ويجد الإشارة إلى أن السياسة الخارجية وموقف الرئيس بايدن من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تثير تساؤلات وتحفز مناقشات داخل الجماعات الأمريكية المسلمة وذوي الأصل العربي حول دعمهم المستقبلي ومشاركتهم في العملية الانتخابية.