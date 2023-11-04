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أحمد جودة - القاهرة - في تعليقه على كلمة حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أعرب الإعلامي عمرو أديب عن توقعات كبيرة للعديد من الأشخاص تجاه هذه الكلمة.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها أبرز تعليقات الإعلامي عمرو أديب على كلمة حسن نصرالله.

عمرو أديب: هل وراء كلمة حسن نصرالله أجندات خفية؟

أبرز تعليقات الإعلامي عمرو أديب على كلمة حسن نصرالله

أشار الإعلامي عمرو أديب أديب مقدم برنامج الحكاية المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن الكثيرون كانوا يترقبون كلمة حسن نصرالله بشغف واهتمام بالغ.

وتساءل عن توقيت دخول نصرالله في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى الوضع الصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي.

وفي الختام، أثار أديب تساؤلات حول طبيعة هذه الكلمة وما إذا كانت تحمل أجندات خفية، مع التنبيه إلى إمكانية تصاعد التوترات في المنطقة بالنظر إلى العلاقة بين إسرائيل ولبنان وتاريخ التوتر السابق بينهما.

كلمة الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله

ومن الجدير بالذكر، قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمته أمس الجمعة، إنهم دخلوا في معركة في غزة في اليوم الثاني من الحرب، معتبرًا عملية طوفان الأقصى فلسطينية ومعركة شرعية إنسانيًا وأخلاقيا ودينيًا، وأنها ليس لها علاقة بملفات إقليمية، كما أشاد بتدخل الحوثيين وفصائل عراقية في الحرب بغزة.

وأكد نصر الله خلال كلمته أن حزب الله لم يكن على علم بخطة هجوم 7 أكتوبر وأنها تمت بسرية كاملة، كما نفى تورط إيران في توجيه الفصائل بالمنطقة.

وأشار إلى أن إسرائيل لن تستطيع التغلب على تداعيات هجوم 7 أكتوبر، وحذرها من الهجوم على لبنان، مشددًا على أن كل الخيارات مطروحة.

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ودعا نصر الله كافة الحكومات العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها لوقف الحرب، وطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف النزاع في غزة.