العالم اليوم - 50 شاحنة مساعدات جديدة تمر من معبر رفح نحو غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 نوفمبر 2023 11:19 صباحاً - عبرت 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح المصري باتجاه معبر العوجة، صباح السبت، تمهيدا لدخول قطاع غزة.

وهذه هي الدفعة رقم 13 من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، بعد الانتهاء من إجراءات التفتيش التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الشاحنات.

وبلغ إجمالي شاحنات المساعدات التي تسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني 421، تحتوي على أغذية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية، بينما لم يسمح بإدخال الوقود إلى القطاع حتى الآن.

ومن المرتقب وصول قافلة مساعدات إنسانية مصرية جديدة في وقت لاحق من السبت إلى العريش، مقدمة من بنك الطعام المصري، تضم 120 شاحنة محملة بنحو ألفي طن من المواد الغذائية تكفي قرابة 150 ألف أسرة.

كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإغاثية المحمولة جوا لنقلها إلى غزة، وبلغ إجمالي الطائرات التي وصلت العريش منذ 12 أكتوبر حتى الآن 74، حملت ما يزيد عن 1650 طنا من المساعدات الغذائية والدوائية.

ويستمر فتح معبر رفح في الاتجاه القادم من غزة إلى مصر لليوم الرابع على التوالي لإجلاء الجرحى ومزدوجي الجنسية، حيث تم توزيع أكثر من 80 جريحا فلسطينيا على مستشفيات شمال سيناء وبورسعيد والقاهرة لتقديم الرعاية الطبية لهم.

ومن المقرر وصول وزير الصحة المصري، السبت، إلى شمال سيناء لزيارة الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات ومتابعة انتظام الخدمات العلاجية المقدمة لهم.

وتجاوز عدد الرعايا الأجانب الذين عبروا الحدود المصرية حتى الآن 1100 شخص على الأقل من جنسيات مختلفة، في إطار خطة لإجلاء 7 آلاف أجنبي من قطاع غزة.

في المقابل، من المقرر أن يبدأ إجلاء المصريين من غزة، السبت، حيث علم مراسل "دوت الخليج" في العريش أن 50 مصريا على الأقل يستعدون لمغادرة غزة نحو الجانب المصري من المعبر.

وتعمل الفرق الطبية في إدارة الحجر الصحي بمعبر رفح المصري على توقيع الكشف الطبي على كافة المغادرين قبل دخولهم الأراضي المصرية، إضافة إلى تطعيم عشرات الأطفال بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والنكاف.

وأرسلت سفارات الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة وفودا دبلوماسية إلى رفح لاستقبال رعاياها ذوي الأصول الفلسطينية، وتسهيل استخراج الوثائق الرسمية اللازمة لدخولهم الأراضي المصرية بالتعاون مع الخارجية المصرية والسلطات المختصة.