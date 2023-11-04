نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير أوزبكستان بالقاهرة: خصصنا 1.5 مليون دولار مساعدات للشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السفير منصور بيك كيليتشيف، سفير أوزبكستان بالقاهرة تخصيص مليون ونصف المليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى “الأونروا”، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح السفير أن الصراع الذي اندلع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وإلى سقوط العديد من الضحايا بين السكان المدنيين الأبرياء.

وقال منصور بيك كيليتشيف إن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف أكد أن طشقند تتضامن بقوة مع الشعب الفلسطينى وتدعم حقه فى إقامة دولته المستقلة وفقا للقرارات التي سبق أن اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وحذر السفير من أن وقوع المزيد من العنف يهدد بزعزعة استقرار الوضع الدولي على نطاق واسع ويؤدي إلى تورط قوى جديدة في المواجهة المسلحة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن تطويق مدينة غزة، معقل حركة المقاومة الفلسطينية بعد أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي بلا هوادة منذ 4 أسابيع على القطاع المحاصر حيث الوضع الإنساني كارثي.

في المقابل، توعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بأن غزة ستكون لعنة التاريخ على إسرائيل، محذرة من أن الجنود الإسرائيليين سيخرجون في أكياس سوداء.

وقطاع غزة هو الشريط الضيق الذي تحده شبه جزيرة سيناء من الجنوب، والاحتلال الإسرائيلي من الجهتين الشمالية والشرقية والبحر المتوسط غربًا، ويبلغ طوله 41 كيلومترا، فيما تُقدَّر مساحته الإجمالية بـ365 كيلومترا مربعا، ويَقطنُه نحو مليونين وأربع مئة ألف فلسطيني.