العالم اليوم - مسؤول في غزة: وقف خروج الأجانب من القطاع لحين إجلاء الجرحى

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - قررت هيئة المعابر والحدود في غزة، السبت، وقف إجراءات خروج الأجانب من معبر رفح إلى مصر لحين تنسيق نقل الجرحى من مستشفيات القطاع باتجاه المعبر.

وقال مصدر في الهيئة لموقع "دوت الخليج"، إنه "لن يخرج أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة باتجاه معبر رفح".

وأكد المصدر أنه "بالفعل تم وقف إجراءات من كان تقرر سابقا خروجهم السبت من المعبر".

وشدد على أن هذا القرار "يهدف إلى الضغط على إسرائيل، بعدما قصفت الجمعة قافلة إسعاف كانت تنقل جرحى من الشمال باتجاه معبر رفح".

وفي وقت سابق من السبت، كشف المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في غزة هشام عدوان، عن موافقة القاهرة على عبور دفعة جديدة من الأجانب ومزدوجي الجنسية من خلال معبر رفح إلى مصر، صباح السبت.

وأوضح عدوان لموقع "دوت الخليج"، أن الدفعة الجديدة، وهي الرابعة، تضم 55 مصريا كانوا داخل قطاع غزة وسيعودون إلى بلادهم، مع الأجانب الذين تقرر خروجهم عبر معبر رفح.

وكانت تلك المرة الأولى التي تضم قائمة المسموح لهم بالخروج من غزة مصريين، منذ تقرر فتح معبر رفح لمرور الأجانب إلى مصر.

وكشف المصدر أن دفعة الأجانب المقرر عبورهم السبت تضم 386 أميركيا و112 بريطانيا و77 فرنسيا و151 ألمانيا، فضلا عن المصريين.

الجدير بالذكر أن عدد الأجانب الذين عبروا من قطاع غزة إلى مصر حتى الآن تخطى الألف.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت أن سلطات القاهرة تبذل جهودها لتسهيل إجلاء نحو 7 آلاف أجنبي من غزة، يحملون جنسيات 60 دولة.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم معبر رفح البري في الجانب الفلسطيني وائل أبو عمر لموقع "دوت الخليج" إحصائية عبور الأجانب والجرحى منذ فتح المعبر لهم، وهي كالتالي: