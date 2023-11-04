132 قتيلاً على الأقل في زلزال نيبال

132 قتيلاً على الأقل في زلزال نيبالأعلنت السلطات النيبالية اليوم السبت مقتل 132 شخصا في زلزال بلغت قوته 5.6 درجات ضرب غرب نيبال الواقعة في جبال الهملايا بين الهند والصين.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي فقد وقع الزلزال قبيل منتصف ليل الجمعة السبت بالتوقيت المحلي على عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض، قرب منطقة جُملة قليلة السكان.

وشعر بالزلزال سكان مناطق بعيدة من مركزه على غرار العاصمة الهندية نيودلهي الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر من المنطقة التي وقع فيها.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية نارايان براساد بباتارايإن "92 شخصا قضوا في جاجاركوت و40 في روكوم" وهما أكثر إقليمين تضررا جراء الزلزال في مقاطعة كارنالي الحدودية.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية كوبر كاتايات إن السلطات أحصت إصابة أكثر من مئة شخص آخرين بجروح في الإقليمين.

وأشار سوريش سونار، رئيس الإدارة المحلية في منطقة جاجاركوت في غرب النيبال في تصريح للوكالة إلى أن السلطات تحاول إحصاء الأضرار.

وأضاف أن"هناك منازل تضررت وأشخاص أصيبوا، لكننا نحاول الحصول على مزيد من التفاصيل".

وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال أن الزلزال وقع الساعة 11:47 مساء (1802 بتوقيت غرينتش) في منطقة جاجاركوت التي تقع على بعد نحو 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو.

ويخشى المسؤولون من احتمال ارتفاع عدد القتلى لأنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالمنطقة الجبلية القريبة من مركز الزلزال والتي تقع على بعد 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو حيث شعر السكان أيضا بهزات. ويبلغ عدد سكان تلك المنطقة 190 ألف نسمة وتنتشر قراها في التلال النائية.