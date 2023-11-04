العالم اليوم - تن هاغ: ما فعله راشفورد بعد هزيمة السيتي "غير مقبول"

انتم الان تتابعون خبر تن هاغ: ما فعله راشفورد بعد هزيمة السيتي "غير مقبول" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - قال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الاحتفالات بعيد ميلاد مهاجم الفريق ماركوس راشفورد بعد ساعات من الهزيمة 3-صفر أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي "غير مقبولة".

وأقام الإنجليزي راشفورد، الذي بلغ 26 عاما، حفلا مخططا له سلفا في ملهى ليلي فخم بمانشستر، الأحد الماضي، وهو تصرف لم يعجب مدرب يونايتد.

وقال تن هاغ في مؤتمر صحفي الجمعة: "هذا أمر غير مقبول. أبلغته بذلك. اعتذر وهذا كل ما في الأمر".

وأضاف المدرب الهولندي: "هو يرتكب خطأ لكن هذا لا يعني أنه (ليس) متعاونا. ارتكب خطأ واحدا.. خارج الملعب. أنا متأكد من أنه يقوم بكل شيء صحيح لمساعدة الفريق وتقديم الأداء المطلوب وتحقيق الفوز".

وقال المدرب الهولندي إن راشفورد جاهز لخوض مباراة السبت أمام فولهام بعد التعامل مع الواقعة داخليا.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري برصيد 15 نقطة بعد خوض 10 مباريات وبفارق 11 نقطة عن توتنهام هوتسبير متصدر الترتيب، بينما يحتل فولهام المركز 14 برصيد 12 نقطة.