العالم اليوم - بعد قصف إيلات.. هل توسع الفصائل العراقية نطاق الحرب؟

انتم الان تتابعون خبر بعد قصف إيلات.. هل توسع الفصائل العراقية نطاق الحرب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - في تطور لافت يهدد بتوسيع نطاق الحرب، أعلنت جماعة تسمي نفسها المقاومة الإسلامية في العراق، الجمعة، قصف مدينة إيلات الإسرائيلية بعد أن كانت قد أصدرت في وقت سابق بيانا تهدد فيه بتوسيع استهدافاتها للأعداء، حسب وصفها.

وأكدت، في بيانها: "نصرة لأهلنا في فلسطين، وثأرا للشهداء، سنبدأ الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء، وستكون أشد وأوسع على قواعده في المنطقة".

فيما لم يعلق الجانب الإسرائيلي بالنفي أو التأكيد حول صحة وقوع هذا الهجوم.

وفي هذا السياق، يشكك مراقبون في رواية وقوع الهجوم أصلا، مرجحين أن يكون الإعلان عنه بدافع دعائي للإثارة وتسجيل المواقف.

هذه التطورات تأتي بعد إعلان هيئة الحشد الشعبي التي تضم عشرات الفصائل المسلحة في العراق، الخميس، عن حالة التأهب القصوى في صفوف عناصرها.

وتكررت خلال الأيام الماضية هجمات على قواعد أميركية في العراق كقاعدتي عين الأسد في الأنبار، وحرير في أربيل، فضلا عن القواعد في محيط مطاري بغداد وأربيل الدوليين.

وطالت استهدافات الفصائل العراقية قاعدة التنف الأميركية جنوبي سوريا، وقواعد أخرى للتحالف الدولي ضد داعش في الحسكة ودير الزور شرقي سوريا، وآخرها كان ليل الجمعة.

ويرى مراقبون أن هذه الفصائل ستكثف هجماتها خاصة في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، مستهدفة المقار العسكرية الأميركية والدبلوماسية كذلك ولا سيما في بغداد وأربيل، فضلا عن استهداف الأراضي الإسرائيلية نفسها.

هذه الاستهدافات قد تقود لتوريط العراق في حرب واسعة، ستنعكس بصورة سلبية على أمنه واستقراره وعلاقاته والتزاماته الدولية.

ماذا يحدث؟

يقول الكاتب والمحلل السياسي العراقي علي البيدر، في حوار مع موقع "دوت الخليج":