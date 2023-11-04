العالم اليوم - ارتفاع حصيلة قتلى غزة.. 3900 طفل سقطوا منذ بدء الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، السبت، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 شخصا بينهم 3900 طفل، سقطوا منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

وأوضحت الوزارة أن بين القتلى منذ 7 أكتوبر، 2509 نساء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، السبت: "إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر كبرى خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 231 شهيدا، 70 بالمئة من الضحايا هم من النساء والأطفال".

وأضاف القدرة: "ارتفع عدد المجازر التي ارتكابها الجيش الإسرائيلي بحق عائلات قطاع غزة إلى 1006 مجزرة".

وأشار إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 150 كادرا صحيا وتدمير 27 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة".

وقال إن "مستشفيات قطاع غزة متكدسة بالحالات الحرجة والخطيرة وبدأنا نفقد حياة العديد منهم يومياً نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية لعلاجهم ومنع الاحتلال لخروجهم من شمال القطاع إلى معبر رفح".