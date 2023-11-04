نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر صحفي مشترك من عمان للوزراء بلينكن والصفدي وشكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد وزارء خارجية الأردن ⁦ أيمن الصفدي، ومصر ⁧سامح شكري⁩، والولايات المتحدة أنتوني بلينكن، مؤتمرا صحفيا مشتركا من عمان⁩.

وزار بلينكن الأردن يوم السبت لإجراء محادثات مع شركاء الولايات المتحدة العرب بعد زيارته لإسرائيل يوم الجمعة وعقد اجتماعا مغلقا مع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية فإن بلينكن ناقش "الآليات العاجلة الرامية إلى الحد من العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية"، في ظل مخاوف المجتمع الدولي من تصعيد الصراع.

وكان الوزراء العرب عقدوا اجتماعا تحضيريا كما اجتمعوا بالملك الأردني عبد الله الثاني قبيل لقاء بلينكن.

وخلال لقائه عددا من وزراء الخارجية العرب، دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني عددا من وزراء الخارجية العرب إلى "مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي حول التطورات الخطيرة في غزة".

وشدد العاهل الأردني على أنه من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوي الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وحماية المدنيين.

وأكد الملك إدانة الأردن للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في القطاع، مجددا التحذير من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة.