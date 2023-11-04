مجلس الأمن الروسي: ”نمتلك أسلحة صاروخية نووية”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - قال نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، إنه لأول مرة في تاريخ وجود الأسلحة الصاروخية- النووية، باتت روسيا تتفوق على منافسيها في هذا المجال.

وأوضح «باتروشيف»، خلال حديثه، اليوم السبت، في إطار محاضرات لجمعية «المعرفة» ضمن فعاليات منتدى معرض «روسيا» في العاصمة موسكو، أن تنفيذ استراتيجية الأمن القومي لروسيا ساهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في المجتمع، وتعزيز الإمكانات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والروحية لروسيا.

وأضاف: «لأول مرة في تاريخ وجود الأسلحة الصاروخية النووية، تتفوق بلادنا على منافسيها في هذا المجال».

وشدد أمين مجلس الأمن الروسي، على أن الجيش الروسي يمتلك في الوقت الراهن، أسلحة استراتيجية فريدة من نوعها، بما في ذلك الأسلحة فرط صوتية.