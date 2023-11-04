وزير خارجية أمريكا: نقدر دور مصر والأردن كشريكين لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تقدر دور مصر والأردن كشريكين لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه يجب وقف الحرب في قطاع غزة بشكل فوري، وضرورة إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيري خارجية مصر والأردن، بالدور المصري الكبير في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح.

فيما قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده قلقة من الأوضاع في الضفة الغربية؛ حيث يسمح للمستوطنين بقتل الفلسطينيين الأبرياء، ولا يمكن القبول بجرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون بالضفة.

وأردف: ناقشنا ضرورة إيصال الدعم الإنساني لغزة ورفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم، والوضع في غزة كارثي وتداعياته ستمتد، وندين قتل جميع المدنيين بغض النظر عن جنسياتهم، فعلينا إيقاف هذا الجنون ووضع حد لإزهاق أرواح الملايين.

وأضاف: تحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي، ونحن نريد السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ومناقشات اجتماع عمان كانت صريحة وعكست مواقف متباينة لكنها أكدت ضرورة وقف الحرب، ومن الضروري إيصال المساعدات الكافية فورا إلى غزة.