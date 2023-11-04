نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب القسام: قصفنا "إيلات" بصاروخ عياش 250 ردا على المجازر بحق المدنيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، "قصف إيلات بصاروخ عياش250 ردا على "المجازر بحق المدنيين".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق من اليوم قصف أسدود برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين، كما هاجمت قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال غربي مدينة غزة ووقع اشتباك بالأسلحة الرشاشة والقنابل وتم القضاء على 5 جنود وإصابة آخرين.

كما أعلنت سرايا القدس استهدافها تجمعا لعدد من دبابات الجيش الإسرائيلي جنوب شرق الزيتون برشقة صاروخية مركزة، وأيضا في محيط مسجد عنان شمال غرب غزة بعشرات قذائف الهاون الثقيلة.

ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر أكثر من 9400 قتيل بالإضافة إلى 23516 مصابا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.