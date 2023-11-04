العالم اليوم - هجمات غير مقبولة.. الصحة العالمية تعلق على قصف 3 مستشفيات

انتم الان تتابعون خبر هجمات غير مقبولة.. الصحة العالمية تعلق على قصف 3 مستشفيات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 نوفمبر 2023 07:22 مساءً - دانت منظمة الصحة العالمية، الهجمات التي وقعت بالقرب من 3 مستشفيات في قطاع غزة، هي "الشفاء والقدس والإندونيسي"، والتي أوقعت عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين.

وقالت الصحة العالمية في بيان حصل عليه موقع "دوت الخليج"، إن التقارير التي تلقتها تفيد بأنه في مستشفى الشفاء، كانت سيارات الإسعاف تُجلي أصحاب الحالات الحرجة من المرضى والمصابين إلى مستشفيات في جنوب قطاع غزة عندما وقع هجوم على مدخل المستشفى.

وقد وردت تقارير أولية تفيد بمقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين، إضافة إلى تعرض البنية الأساسية للمستشفى وسيارة إسعاف لتلفيات، في حين وقع هجوم آخر ألحق أضرارًا بسيارة إسعاف أخرى في القافلة نفسها قبل ذلك، وفق المنظمة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أرسلت في وقت سابق نداءً للمطالبة بالمرور الآمن لقافلة من سيارات الإسعاف تحمل مصابين ومرضى من المستشفى، في محاولة للحد من الضغط على المستشفى الذي تجاوز سعته الاستيعابية للمرضى بكثير إضافة إلى آلاف النازحين الذين اتخذوا منه ملجأً.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه جرى الإبلاغ عن هجومين آخرين في اليوم نفسه في مستشفى القدس أسفرا عن إصابة ما لا يقل عن 21 شخصاً، إضافة إلى هجوم آخر بالقرب من المستشفى الإندونيسي.

"انتهاك للقانون الإنساني"

واعتبرت منظمة الصحة، أن الهجمات على الرعاية الصحية، ومنها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، قد "تمثل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".

وجددت المنظمة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة الحاجة العاجلة إلى حماية جميع العاملين الصحيين والمرضى ووسائل النقل للرعاية الصحية والمرافق الصحية.

وسبق أن قال مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، في حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، إن العديد من الفلسطينيين لجأوا إلى المستشفيات التماساً لمأوى آمن، لكن بسبب العمليات العسكرية المتواصلة "فلم يعد أي مكان آمن في غزة".

وأوضح المنظري أن المنظمة ناشدت كافة القيادات الأممية والمهنية وكافة الشركاء للعمل على وضع حد لما يجري، والتدخل الفوري لحماية المدنيين والمرضى والعاملين الصحيين والمنشآت الصحية.

وأضاف أن "المدنيين ليسوا هدفاً، والمرضى ومقدمي الرعاية ليسوا هدفاً، والمنشآت الصحية ليست هدفاً ولا يجوز مطلقاً استهدافهم بالأعمال العدائية".