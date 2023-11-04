نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط 15 مدنيا في قصف استهدف منازلهم في الخرطوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتل 15 مدنيا في الخرطوم السبت جراء تعرض منازلهم للقصف، حسبما أكد مصدر طبي فيما تستمر الحرب منذ قرابة سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال مصدر لفرانس برس طالبا عدم الكشف هويته إن جثامين الضحايا المدنيين وصلت إلى مستشفى النو بمنطقة أم درمان في ضاحية الخرطوم.

وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط 10400 قتيل وفقا لمنظمة اكليد المعنية باحصاء ضحايا النزاعات. كما أدت إلى نزوح ولجوء 5،8 مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

ولم يحقق أي من طرفي النزاع ـــ الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلوـــ أي نصر عسكري حاسم على الأرض وما يزالان يرفضان تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.

واستؤنفت المحادثات بين الطرفين برعاية أميركية ــ سعودية في مدينة جدة. وقالت الرياض إن الهدف منها هو "تسهيل وصول المساعدات الانسانية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإجراءات أخرى لبناء الثقة من أجل التقدم نحو وقف دائم للقتال.