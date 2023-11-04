العالم اليوم - حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية خلال 48 ساعة الأخيرة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 نوفمبر 2023 08:24 مساءً - أكد الناطق العسكري باسم حركة حماس أبو عبيدة، السبت، أن مقاتلي حماس دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي، خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال في قطاع غزة.

وأوضح: "يتعامل قناصة الجناح العسكري لحماس مع الجنود المتحصنين في المنازل، أو على من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها".

وأضاف: "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده".

والسبت، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 شخصا بينهم 3900 طفل، سقطوا منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

وأوضحت الوزارة أن بين القتلى منذ 7 أكتوبر، 2509 نساء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، السبت: "إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر كبرى خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 231 شهيدا، 70 بالمئة من الضحايا هم من النساء والأطفال".

وأضاف القدرة: "ارتفع عدد المجازر التي ارتكابها الجيش الإسرائيلي بحق عائلات قطاع غزة إلى 1006 مجزرة".