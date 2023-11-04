نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم ما جاء في مؤتمر وزيري خارجية مصر والأردن مع نظيرهما الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزيرا خارجية مصر سامح شكري والأردن، أيمن الصفدي، أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط، كما شددا، خلال لقائهما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وتنشر بوابي دوت الخليج أهم ما جاء في مؤتمر وزيري خارجية مصر والأدن مع نظيرهما الأمريكي.

وزير خارجية مصر:

– مصر تتوافق مع العرب حول التعامل مع الأزمة وضرورة التعامل مع عنصر الوقت.

– أحداث القتل التي تشهدها غزة لا يمكن تبريرها.

– محاولات التهجير القسري لا يمكن أن تكون دفاع عن النفس.

– مصر تبذل ما في وسعها لتوصيل المساعدات والعون في علاج المدنيين.

– ضرورة التوافق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط.

– ضرورة العمل على مضاعفة المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها.

– ضرورة الكف عن التعامل مع القضايا والأزمات التي تهدد السلم الدولي بمعايير مزدوجة.

– كأن دم الإنسان العربي أقل قيمة من دم باقي البشر في المناطق الأخرى.

– يجب أن تتوقف إسرائيل عن تعطيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

– نطالب بالتحقيق الدولي في جرائم الحرب التي يشهدها قطاع غزة.

– نطالب بإحياء عملية السلام في أسرع وقت عبر حل الدولتين.

وزير خارجية الأردن:

– الوزراء العرب تحدثوا بصراحة مع وزير خارجية الولايات المتحدة ورغم المواقف المتباينة إلا أن هناك اتفاق على وقف الحرب في غزة.

– التأكيد على حل الدولتين وضرورة توصيل المساعدات الكافية ورفض التهجير.

– الدول العربية تطالب بوقف فوزي لإطلاق النار وترفض وصف ما تمارسه إسرائيل بالدفاع عن النفس.

– تحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي.

وزير خارجية الولايات المتحدة:

– ملتزمون بعدم توسيع دائرة الصراع.. ونسعى لزيادة المساعدات إلى غزة.

– على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

– ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

– الولايات المتحدة تدعم هدنة إنسانية.. وقلقون من التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

– علينا العمل من أجل سلام مستدام وخلق الظروف التي تؤكد عدم العودة لهذا الوضع.

– علينا أن نكثف عملنا من أجل تهيئة الظروف للسلام.