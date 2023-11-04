نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يعلن استهداف عدة مواقع في شمال إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر حزب الله اللبناني مقاطع فيديو لعمليات استهداف لمواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل بالصواريخ والأسلحة المناسبة.

وأفاد الحزب في بيان أن الضربات استهدفت مواقع "حدب البستان" و"الجرداح" و"العباد"، كما استهدفت معدات للمراقبة قبالة قرية "عيترون" وموقع "جل العلام".

استمر القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله على الحدود مع لبنان، السبت، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

واستهدف حزب الله 4 مواقع عسكرية إسرائيلية في القطاعين الأوسط والغربي، هي الجرداح وجل العلام وحدب البستان والمالكية.

وفي المقابل، طال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة اللبونة في الناقورة، وأطراف مناطق الضهيرة ويارون وعيترون وعيتا الشعب وجبين وشيحين وراميا وميس الجبل وطيرحرفا.