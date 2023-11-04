أبو عبيدة: نواصل الالتفاف خلف القوات الإسرائيلية ونلتحم من المسافة صفر مع جنودها

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أحمد جودة - القاهرة - نشر أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء السبت، كلمة صوتية جديدة بشأن آخر التطورات في قطاع غزة والمواجهات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم "كتائب القسام" في الكلمة "شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب".

وأضاف أبو عبيدة أن الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال.

وصرح أبو عبيدة بأن مقاتلي "القسام" يواصلون الالتفاف خلف القوات الإسرائيلية ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده.

وأكد الناطق باسم "القسام" أن سلاح القنص ينفذ عمليات دقيقة ضد كل جندي إسرائيلي يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها.

وأفاد بأن ما نشروه وما سينشر في الساعات القادمة يوثق تدمير القوات الإسرائيلية واعتلاء آلياته.

وذكر في كلمته أن "الخراب الذي يزرعه العدو لن يحصد منه سوى الخيبة والهزيمة والعار".

وأكد أنهم يخوضون حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ.

وأشار أيضا إلى أنهم وجهوا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف القوات المتحصنة بالبنايات بقذائف "الياسين" التي دخلت المعركة خلال اليومين الماضيين.