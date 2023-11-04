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أحمد جودة - القاهرة - وجهت حركة حماس، رسالة هامة، لتركيا، بعد قرارها باستدعاء السفير التركي من تل أبيب، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلان إسرائيل “مجرمة حرب”.

عاجل - حماس توجه رسالة "هامة" لتركيا

عاجل - حماس توجه رسالة "هامة" لتركيا

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية عن ترحيبها بقرار الحكومة التركية استدعاء سفيرها من إسرائيل، ووصفت هذا القرار بأنه "هام" نظرًا للاستمرار في الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وأعربت "حماس" في بيان صحفي عن ترحيبها بهذا القرار، واعتبرته خطوة مهمة في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني.

تركيا تعلن استدعاء سفيرها من إسرائيل

عاجل - حماس توجه رسالة "هامة" لتركيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق من اليوم، أنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل من أجل التشاور حول التطورات الراهنة في قطاع غزة.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا تعمل على إعلان إسرائيل "مجرمة حرب"، وأنها لم تعد تعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصًا يمكن التحدث معه.

وأوضح أردوغان أن الاستخبارات التركية لا تزال تحتفظ باتصالاتها مع إسرائيل.

وأعرب أردوغان عن استعداد تركيا للقيام بدور الضامن في قطاع غزة، على غرار نموذج جزيرة قبرص، مشيرًا إلى أنها تدعم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وتعارض المخططات التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتسعى لإزالتهم من المشهد التاريخي.

الاحتلال الإسرائيلي يعلق على سحب السفير التركي

علقت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، على قرار سحب السفير التركي من تل أبيب، حيث أعتبرت أن هذا القرار يجعل تركيا أكثر قربًا من حركة "حماس".

ارتفاع عدد ضحايا فلسطين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 9500 شخص، بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وأشار المكتب إلى أن 150 من الكوادر الطبية و46 صحفيًا استشهدوا، وأن 16 مستشفى قد خرجت عن الخدمة.