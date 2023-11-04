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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - أبو عبيدة يصدم إسرائيل بشأن الأسرى المحتجزين

وجه المتحدث العسكري لحركة كتائب القسام، أبو عبيدة، رسالة صادمة، لإسرائيل، بشأن الأسرى المحتجزين، وذلك تزامنا مع دخول طوفان الأقصي يومه 29 على التوالي.

عاجل - أبو عبيدة يوجه رسالة صادمة إلى إسرائيل بشأن الأسرى المحتجزة

عاجل - أبو عبيدة يوجه رسالة صادمة إلى إسرائيل بشأن الأسرى المحتجزة

وقال أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام: "بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن".

وأضاف: "يبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدا بسبب استمرار العدوان الوحشي على غزة".

كلمة أبو عبيدة اليوم

عاجل - أبو عبيدة يوجه رسالة صادمة إلى إسرائيل بشأن الأسرى المحتجزة

وتابع أبو عبيدة: "تمكن مجاهدونا، في آخر 48 ساعة، بمضادات الدروع وخاصة قذائف الياسين 105، من تدمير 24 آلية عسكرية، كليا أو جزئيا، بين دبابة وناقلة جند وجرافة وعبوات العمل الفدائي من المسافة صفر".

وأردف أبو عبيدة: "تمكن مجاهدونا من الاقتراب من آليات من مقتربات خاصة من تحت الأرض وفوقها ومباغتة القوات الإسرائيلية المتوغلة أو المتمركزة".

وأستكمل: "أدخلنا خلال اليومين الماضيين إلى المواجهة قذائف الياسين المضادة للتحصينات "تي بي جي" محلية الصنع التي حققت إصابات للقوات الإسرائيلية المتمترسة في الأبنية الإسمنتية".

وأختتم أبو عبيدة: "برغم التوغل الإسرائيلي في كافة المحاور لا تزال قواتنا قادرة على الالتفاف خلف القوات الغازية والالتحام من النقطة صفر".

حماس توجه رسالة "هامة" لتركيا

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية عن ترحيبها بقرار الحكومة التركية استدعاء سفيرها من إسرائيل، ووصفت هذا القرار بأنه "هام" نظرًا للاستمرار في الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وأعربت "حماس" في بيان صحفي عن ترحيبها بهذا القرار، واعتبرته خطوة مهمة في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني.

ارتفاع عدد ضحايا فلسطين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 9500 شخص، بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وأشار المكتب إلى أن 150 من الكوادر الطبية و46 صحفيًا استشهدوا، وأن 16 مستشفى قد خرجت عن الخدمة.