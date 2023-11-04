الصحة العالمية: أكثر من 2000 شهيد تحت الأنقاض في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 نوفمبر 2023 10:33 مساءً - قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك أكثر من 2000 شهيد تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وأوضح أحمد المنظري خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، الوضع الصحي أصبح كارثي للغاية، آلاف السكان مكتظين في أماكن مزدحمة للغاية وبدأت الأوبئة تنتشر بينهم.

وأكد المدير الإقليمى لـ منظمة الصحة،حوالى 40% من المؤسسات الصحية خرجت عن الخدمة، وأكثر من 70% من المراكز الطبية خرجت أيضا من الخدمة.