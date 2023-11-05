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أحمد جودة - القاهرة - من هو يحيى السنوار الذي تريد إسرائيل اغتياله

ننشر كل ما تريد معرفته عن يحيى السنوار الذي تريد إسرائيل اغتياله..أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، عدد من التصريحات النارية بشأن مجريات الحرب على سكان قطاع غزة في الوقت الحالي، وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بالوصول إلى قائد حركة حماس يحيى السنوار والتي شنت عمليات طوفان الأقصي في يوم السابع من أكتوبر، مما أشار إلى أن إسرائيل قامت بتصفية 12 شخص من حماس اليوم.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي رسالة إلى سكان قطاع غزة بشأن يحيى السنوار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وقال: "إذا وصلتم إلى يحيى السنوار قبلنا فهذا سيقصر من أيام الحرب..سنصل إلى يحيى السنوار وسنغتاله..نطالب المدنين في غزة بالتوجه إلى جنوب القطاع وهو مكان آمن ولن يتعرض للقصف".

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية أبرز المعلومات عن يحيى السنوار الذي تريد إسرائيل اغتياله "مزلزل الرعب في قلوب الصهاينة"، وعن عدد المرات التي تم اعتقاله فيه.

"مزلزل الرعب في قلوب الصهاينة..من هو يحيى السنوار الذي تريد إسرائيل اغتياله

يحيى إبراهيم حسن السنوار هو سياسي فلسطيني، قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

يحيى السنوار هو ورئيس المكتب السياسي لها في قطاع غزة منذ 13 فبراير 2017، وأحد مؤسسي الجهاز الأمني لحركة حماس (مجد) المخول بملاحقة جواسيس الاحتلال الصهيوني.

وُلد يحيى السنوار في 29 أكتوبر 1962، في مخيم خان يونس، وتعود جذوره الأصلية إلى مجدل عسقلان المحتلة عام 1948م، فاتخذ أهله من مخيم خان يونس مسكنًا لهم.

دراسة يحيي السنوار



تنقل يحيى السنوار في مدارس مخيم خان يونس حتى أنهى دراسته الثانوية في مدرسة خان يونس الثانوية للبنين، ثم التحق بالجامعة الإسلامية بغزة، فحصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية، حيث عمل في مجلس الطلاب خمس سنوات، فكان أمينًا للجنة الفنية، واللجنة الرياضية، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للمجلس ثم نائبا للرئيس مرة أخرى.



وبعد الإفراج عن يحيى السنوار، في صفقة شاليط عام 2011 عاد إلى مكانه قياديا بارزا في حركة حماس ومن أعضاء مكتبها السياسي.

ننشر كل ما تريد معرفته عن يحيى السنوار الذي تريد إسرائيل اغتياله



أدرجت الولايات المتحدة في سبتمبر 2015 اسم يحيى السنوار على لائحتها السوداء «للإرهابيين الدوليين»، إلى جانب قياديين اثنين آخرين من حركة حماس هما القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، وعضو المكتب السياسي روحي مشتهى

في 13 فبراير 2017، انتخب يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة خلفا لإسماعيل هنية، فيما اختير خليل الحية نائبا له، وجاء اختيار يحيى السنوار رئيسا لحماس في غزة بانتخابات داخلية للحركة أجريت على مستوى مناطق القطاع المختلفة



اعتقالات يحيى السنوار