بلينكن يلتقي الرئيس الفلسطيني غدا في رام الله

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أحمد جودة - القاهرة - يصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى رام الله غدا، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويبحث معه تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية أن "وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى رام الله غدا للقاء الرئيس الفلسطيني ويبحث التطورات في قطاع غزة في إطار جولته بالمنطقة".

وعقد وزارء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والولايات المتحدة أنتوني بلينكن، مساء يوم السبت مؤتمرا صحفيا مشتركا من عمان لبحث تطورات الوضع في غزة.

وشدد بلينكن في تصريحاته على معارضة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، قائلا:" إن وجهة نظر واشنطن هي أن وقف إطلاق النار الآن سيجعل حماس قادرة على إعادة تجميع صفوفها ومهاجمة إسرائيل مرة أخرى مثلما حدث في السابع من أكتوبر 2023".

وقال أنتوني بلينكن "نحن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وبدوره قال الصفدي، إن ما تقوم به إسرائيل في غزة ليس دفاعا عن النفس.

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن جرائم الحرب يجب أن تتوقف، وتحصين إسرائيل يجب أن يتوقف أيضا.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري:" إن أحداث القتل المؤسفة التي تشهدها غزة لا يمكن تبريرها".

وأكد شكري على ضرورة التوافق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة دون شروط.