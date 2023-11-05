القسام تقصف إيلات وتدك تل أبيب

القسام تقصف إيلات وتدك تل أبيبدكت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، هذه الليلة، "تل أبيب" برشقة صاروخية ردًّا على المجازر الصهيونية ضد المدنيين، في حين تواصل بطولات التصدي لتوغلات العدو.

وقالت كتائب القسام في بلاغ لها: إنها قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية، فيما تحدثت وسائل إعلام العدو عن عدد كبير من الصواريخ وصل إلى وسط الكيان الغاصب.

وقبل ذلك، أعلنت كتائب القسام عن قصف "إيلات" بصاروخ عياش 250 رداً على المجازر بحق المدنيين، ودوت صافرات الإنذار بالمدينة، وزعم العدو محاولة اعتراضه بصاروخ حيتس.

كما قصفت كتائب القسام مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية، وقصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.

وفي إطار التصدي لعمليات التوغل في ساعات المساء، أكدت كتائب القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكاً مباشراً مع قوات العدو المتوغلة في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا.

وأعلنت تدمير دبابة صهيونية متوغلة في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين105"، واستهداف دبابةً صهيونية متوغلة جنوب غرب "تل الهوا" بصاروخ موجه من طراز "كونكورس".

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن قصف آليات العدو المتوغلة جنوب تل الهوا بقذائف الهاون، فيما دمرت كتائب القسام آليتين صهيونيتين متوغلتين جنوب تل الهوا بقذائف "الياسين105".

واعترف العدو رسمياً بمصرع أربعة من جنوده وضباطه اليوم، ليرتفع عدد قتلاه المعلن رسميا إلى 29 قتيلا إضافة إلى إصابة أكثر من 260 من جنوده في التصدي البطولي لمجاهدي القسام للقوات المتوغلة في محور شمال غزة منذ اليوم الأول للاجتياح البري.