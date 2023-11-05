نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جوتيريش يناشد بوقف العنف وتقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة

غزة الآن.. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه واستياءه الشديدين إزاء الوضع الإنساني المروع الذي يعيشه أهالي غزة نتيجة الصراع الدائر في هذه المنطقة المحاصرة، وذلك بعد الهجوم المأساوي الذي استهدف قافلة سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في غزة، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وتداولت صورًا صادمة للجثث المتناثرة في الشارع خارج المستشفى.

وفيما يلي تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بخصوص قصف سيارات الإسعاف في قطاع غزة.

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في غزة

الأمين العام للأمم المتحدة: الأوضاع في غزة تتفاقم بشكل مخيف

في بيان صادر يوم السبت، أكد جوتيريش أن الأوضاع في غزة تتفاقم بشكل مخيف، حيث يعيش المدنيون هناك تحت الحصار منذ ما يقرب من شهر، مع انقطاع المساعدات وتصاعد الأعمال العدائية.

حيث قال: "الوضع الإنساني أصبح كارثيًا، حيث ينقص الغذاء والماء والدواء، وتنفد مخزون الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه".

وأوضح أن هناك زيادة في عدد النازحين الذين يفوقون قدرة الملاجئ على استيعابهم، وتنتشر الأمراض والالتهابات بسرعة، خصوصًا بين الأطفال الذين لا يجدون مأوى آمنًا.

الأمين العام للأمم المتحدة يناشد بوقف إطلاق النار في غزة

وناشد جوتيريش بإلحاح مرة أخرى بضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ملحة، مؤكدًا ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملين في المجالين الإنساني والطبي. مشددًا على أهمية السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية دون عوائق إلى غزة بشكل آمن وكافٍ لتلبية الاحتياجات الإنسانية في هذا الوضع الكارثي.

اقرأ أيضًا: أبو الغيط: من دون هدنة إنسانية ستواجه غزة المجاعة والإبادة عاجل - أبرز تصريحات السيسي لـ رئيس الحكومة اللبنانية بشأن الحرب على غزة (فلسطين اليوم)

كما دعا جوتيريش جميع الأطراف ذوي النفوذ إلى العمل على وقف هذا الصراع وتجنب تصاعده، والعمل نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومنع انتشار الصراع إلى مناطق أخرى في المنطقة.