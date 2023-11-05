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أحمد جودة - القاهرة - إصرار وصمود.. قذيفة "الياسين 105" وقوة المقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال

قذيفة "الياسين 105".. بينما تستمر معارك الصمود في قطاع غزة ليومها الـ30، ضد أمواج هجمات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية مظاهر إصرارها وشجبها على الأرض، قد أصبحت العربات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي ضحية قذائف "الياسين 105"، مما أسفر عن خسائر فادحة للعدو، مما يعزز من ثبات وتصميم المقاومة على مواجهة التحديات.

وفيما يلي تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية كل ما تريد معرفته عن قذيفة "الياسين 105".

"قذيفة "الياسين 105".. تكنولوجيا محلية مدمرة تحدث ثورة في المقاومة الفلسطينية

قذيفة "الياسين 105"

في هذا السياق، نشرت الفصائل مقاطع فيديو تظهر اشتباكات مقاتليها مع المركبات الإسرائيلية التي تتسلل شرق حي الزيتون، والتي تم تدمير إحداها بنجاح باستخدام قذيفة "الياسين 105" المحلية الصنع.

تتميز قذيفة "الياسين 105" بقوتها وكفاءتها في التصدي للمركبات العسكرية الإسرائيلية، وقد أنهت أسطورة دبابة "ميركافا" الإسرائيلية بفضل تصميمها المخصص لمواجهة الاحتلال وتحدي الأماكن المحصنة، وقد تم تطوير هذه القذيفة في عام 2004 ومنذ ذلك الحين، أصبحت تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن الإسرائيلي.

أثر قذيفة “الياسين 105” على الدبابات الإسرائيلية

تعتمد "الياسين 105" على تكنولوجيا مشابهة لقذائف التاندوم الروسية، ولكنها تفوقت على التوقعات العالمية بقدرتها التدميرية العالية وقدرتها على تدمير العديد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي. تتراوح مدى هذه القذيفة بين 100-500 متر، ولكن الأثر الرئيسي يكمن في نطاقها الفعال الذي يصل إلى ما يقرب من 150 مترًا فقط. يتم إطلاقها باستخدام قاذف "أر بي جي"، وتعمل بشكل ممتاز على إزالة الدروع وتدمير الأهداف المستهدفة.

تنفجر القذيفة عندما تصطدم بالهدف المدرع، حيث تحتوي على حشوتين تنفجران بفارق زمني ضئيل لزيادة قوة الانفجار وتعزيز قدرتها على اختراق الأهداف المدرعة. عيار القذيفة هو 64/105 ملم، وتحمل رأس حربي قادر على اختراق أي درع. تزن القذيفة 4.5 كيلوجرامات من المتفجرات النارية، مما يجعلها كافية لإحداث أضرار كبيرة.

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دور قذيفة "الياسين 105" في معركة طوفان الأقصى

بفضل قدرتها على اختراق الدروع الصلبة بسمك يصل إلى 60 سنتيمترًا بسهولة، تمثل "الياسين 105" تهديدًا خطيرًا للمركبات العسكرية الإسرائيلية وقد دللت على فعاليتها في معركة "طوفان الأقصى"، حيث تمكنت من إسقاط القذائف باستخدام طائرة مُسيّرة.

هذه القذائف ليست مجرد أدوات حربية، بل هي رمز للقوة والإصرار لشعب فلسطين، وعزيمته على مواجهة التحديات بإبداع وإصرار، إنها تجسد الصمود والقوة في وجه الظروف الصعبة، وترسل رسالة قوية تشير إلى أن الإرادة والإصرار يمكنهما تحقيق المستحيل.