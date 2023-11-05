العالم اليوم - عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

انتم الان تتابعون خبر عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 نوفمبر 2023 02:20 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل 51 فلسطينيا وإصابة العشرات، مساء السبت، في قصف للطيران الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن طائرات إسرائيلية استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن مقتل 51 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وشنت الطائرات الإسرائيلية أيضا غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفوسفور الأبيض على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب القطاع.

كذلك شنّ الطيران الإسرائيلي 15 غارة على محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية بئر المياه الرئيسي في منطقة تل الزعتر، شمال غزة، ما أدى إلى تدفق المياه إلى الأحياء والمنازل المحيطة بالبئر.

كما انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون، جثامين 5 قتلى، وعدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته طائرات إسرائيلية في وقت سابق، في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين.

وفي وقت سابق من مساء السبت، قتل سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات، جراء استهداف طائرات إسرائيلية، منزلا وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد القتلى والجرحى من الفلسطينيين نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 قتيلا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.