العالم اليوم - إغلاق مطار ألماني بعد اقتحام مسلح.. والشرطة تتحدث عن رهائن

انتم الان تتابعون خبر إغلاق مطار ألماني بعد اقتحام مسلح.. والشرطة تتحدث عن رهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 نوفمبر 2023 02:20 صباحاً - قال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن مسلحا قاد سيارة عبر حاجز ودخل إلى مطار هامبورغ مساء السبت وأطلق النار من سلاحه مرتين في الهواء.

وذكرت الشرطة أن أحدا لم يصب على ما يبدو، لكن المطار أعلن توقف عمليات الإقلاع والهبوط.

وأضافت الشرطة أن الواقعة حدثت حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، موضحة أن الشخص ألقى زجاجتين مشتعلتين من السيارة بعدما أطلق النار.

وقال متحدث باسم الشرطة إن هناك طفلا في السيارة، حسبما نقلت "رويترز".

وذكرت الشرطة بشكل منفصل على منصة "إكس"، أنها تجري عملية كبيرة وتفترض وجود قضية رهائن.