نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مأساة مخيم المغازي.. سقوط العشرات من الشهداء في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد غزة أحداثا مأساوية، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف عنيف استهدف مخيم المغازي وسط القطاع، وقد أثار هذا الحادث الأليم موجة من الاستياء والتنديد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول قصف مخيم المغازي في قطاع غزة من قبل العدو الإسرائيلي.

مأساة مخيم المغازي.. سقوط العشرات من الشهداء في غزة

قصف مخيم المغازي

قدمت وزارة الصحة في قطاع غزة تقريرًا مروعًا عن حادثة قصف مخيم المغازي الواقع في وسط القطاع، ووفقًا لمصادر طبية نقلتها قنوات الجزيرة والعربية، فقد سقط 33 شهيدًا في هذا القصف، ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد نتيجة الوضع المستمر، بالإضافة إلى الضحايا القتلى، كما أنه لم يتضح بعد عدد الجرحى تحديدًا، مما يجسد حجم الكارثة الإنسانية.

وفي هذا الشأن، تزايدت المطالبات بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين وأسرهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأتي هذه المطالب في سياق زيادة التصاعد في الأعمال العدائية والعدوان الذي نفذته إسرائيل في قطاع غزة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يدين سياسة الكيان الإسرائيلي

ومن جانبها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن المجلس قد أدان بشدة السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على مسؤوليتها الكاملة في ضمان السلامة والأمان للمدنيين الفلسطينيين.

وطالبت السفيرة "خطاب"، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي بأن تتخذ إجراءات عاجلة لعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، مضيفة أنه يجب أن يتم تقديم ملف شامل يُسلط الضوء على جميع الانتهاكات التي وقعت في فلسطين على يدي سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضًا: مدير "إسعاف غزة": الاحتلال يرتكب مجازر بحق المدنيين والأطقم الطبية الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 967 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية منذ بدء العدوان على غزة

ومن الجدير بالذكر، شهد قطاع غزة على مدى الأشهر السابقة، تصاعدًا في العنف والتصعيد الإسرائيلي المستمر منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نُفذت في أكتوبر الماضي، وقد خلف هذا القصف المستمر أعدادًا مروعة من الشهداء في هذا القطاع، حيث بلغت حتى الآن 9488 شهيدًا، وتظهر هذه الأحداث مدى تفاقم الوضع الإنساني والضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيين في قطاع غزة.