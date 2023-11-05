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أحمد جودة - القاهرة - منذ يوم 7 أكتوبر وحتى اليوم، تشهد قطاع غزة المحاصر هجمات مستمرة من القوات الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى اندلاع أحداث صراع مأساوية أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى. تستمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق، حيث يعيش السكان المدنيون تحت وطأة الهجمات المتكررة والتصعيد العسكري المتزايد، ما يجعل الوضع في القطاع يزداد تعقيدًا وخطورة.

عاجل: ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى في غزة بعد قصف عنيف

تصعيد العنف:

منذ بداية الأزمة في أكتوبر الماضي، تزايدت حدة التوترات والاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية حيث قصفت إسرائيل عدة مناطق في قطاع غزة، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس، مما أسفر عن دمار هائل وخسائر بشرية فادحة.

ضحايا العدوان:

سقطت العديد من الضحايا الأبرياء جراء هذه الهجمات، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبارالسن كما تم تدمير المنازل والمنشآت الحيوية، مما أجبر الآلاف على النزوح والبحث عن مأوى آمن.

المأساة الإنسانية:

يواجه السكان المدنيون في قطاع غزة أوضاعًا إنسانية صعبة، حيث يعانون من نقص في الموارد الأساسية مثل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى نقص حاد في الرعاية الصحية والإمدادات الطبية. والوصول المحدود للمساعدات الإنسانية يزيد من معاناتهم اليومية ويجعلهم في حاجة ماسة للدعم الدولي والتضامن العالمي.

المطالب الدولية:

تزيد هذه الجرائم البشعة من دعوات المجتمع الدولي إلى وقف العنف والتحرك السريع لحماية المدنيين الفلسطينيين، كما يُطالب العديد من المنظمات الإنسانية والدول بإجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان العدالة ووقف هذه المأساة المستمرة.

مجزرة غزة الأن

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة: مأساة مستمرة تحت القصف

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة بيانًا صادمًا يفيد بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف عنيف استهدف مخيم المغازي وسط القطاع، وبحسب مصادر طبية نقلتها قناة العربية، فإن 33 شهيدًا سقطوا في هذا القصف، ويُتوقع ارتفاع هذا الرقم بسبب الوضع المتزايد وحتى الآن لم يتضح بدقة عدد الجرحى الناجمين عن هذه الهجمات.

يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد العنف من خلال جيش الإحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث طالب عدد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين وأسرهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

عاجل: ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى في غزة بعد قصف عنيف

وأكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين الفلسطينيين.

وفي رد فعل سريع، دعت «خطاب» المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي لتقديم طلب لعقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، وتقديم تقرير شامل يُوثق كافة الانتهاكات التي تعرضت لها فلسطين من قبل سلطات الاحتلال.

تستمر القصف المستمر على قطاع غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها فصائل المقاومة في أكتوبر الماضي، وقد أسفر هذا العنف المستمر عن سقوط 9488 شهيدًا حتى الآن، وهو رقم مأساوي يجسد حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها السكان المدنيون في غزة.

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الختام:

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تمثل نقضًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، ويجب أن يكون هناك تحرك دولي فوري لحماية السكان المدنيين ووقف الهجمات العشوائية، بالإضافة إلى العمل الجاد نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.