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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن المتحدث بأسم كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس المعروف بأسم أبوعبيدة أمس السبت مقتل أكثر من 60 أسيرا اثر إستمرار القصف على قطاع غزة.

خسائر في الأرواح والمباني منذ اندلاع الحرب من يوم 7 أكتوبر بين حركة حماس والكيان الصهيوني، والذي أسفر عن استشهاد العديد من الفلسطينيين واصابة الكثير.

"أبو عبيدة" المتحدث بأسم كتائب القسام.. مقتل أكثر من 60 أسيرا إسرائيلي اثر استمرار قصف غزة

القضية الفلسطينية.. حركة حماس.. أبوعبيدة يعلن عدد مقتل الأسرى:

تنشر بوابة دوت الخليج إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن اخبار غزة وفلسطين، اخر تصريحات أبوعبيدة المتحدث بأسم كتائب القسام، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

إعلان أبوعبيدة عدد قتلي الأسرى الإسرائيليين:

أعلن أبوعبيدة أنه منذ اندلاع الحرب منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا، تسبب القذف الإسرائيلي العنيف عن مقتل أكثر من 60 أسيرا من المواطنين الإسرائيليين، كما اضاف أن هناك أكثر من 23 جثة لازالت تحت الانقاض، وأنهم لن يستطيعوا الوصول إليها بسبب القصف العدواني الهمجي من دولة الاحتلال على قطاع غزة.

عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين من حركة حماس.. أبوعبيدة:

قامت حركة حماس منذ اليوم الأول من قيام الحرب 7 أكتوبر بحجز العديد من الأسر الإسرائيلية، والذي قدر عددهم أكثر من 242 إسرائيليا، والذي اسرتهم حماس خلال الهجوم الذي قامت به على منطقة غلاف غزة، كما قامت بقتل أكثر من 1539 إسرائيليا واصابة 5431.

"أبو عبيدة" المتحدث بأسم كتائب القسام.. مقتل أكثر من 60 أسيرا إسرائيلي اثر استمرار قصف غزة

مئات المتظاهرين يطالبون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين:

تظاهر العديد من المواطنين الإسرائيليين أمس السبت في منطقة عيمك حيفر بالقرب من مدينة تل أبيب، يطالبون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

طالب المتظاهرين الحكومة بالعمل عن الإفراج عن الأسرى المحتجزين، حيث يتم بشكل يومي خروج المئات من المتظاهرين في جميع مناطق إسرائيل للضغط على الحكومة لأخذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الأسرى.

