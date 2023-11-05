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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - طوفان الأقصى يضرب عواصم العالم ويدعو إلى "وقف إطلاق النار" (فلسطين اليوم)، شهدت عدة مدن حول العالم مظاهرات حاشدة، حيث نظم آلاف المحتجين تجمعات للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

عاجل - طوفان الأقصى يضرب عواصم العالم ويدعو إلى "وقف إطلاق النار"

عاجل - طوفان الأقصى يضرب عواصم العالم ويدعو إلى "وقف إطلاق النار"

تعكس المظاهرات حالة الغضب والاستياء العالمي تجاه العنف والتصعيد في فلسطين، وتهدف إلى جذب الانتباه إلى قضية الفلسطينيين وضرورة إيجاد حل سلمي للصراع.

ويعمل المجتمع الدولي وقادة العالم، على تعزيز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية، والعمل نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

ويتطلب الحل الدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، جهودًا دبلوماسية وسياسية مستدامة تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

مظاهرات حاشدة في لندن لمساندة فلسطين

تجمع في لندن، آلاف المحتجين وأغلقوا أجزاء من وسط المدينة، ورفعوا لافتات تحمل عبارات "الحرية لفلسطين"، وهتفوا "أوقفوا إطلاق النار الآن" و"بالآلاف وبالملايين كلنا فلسطينيون".

وقامت شرطة العاصمة لندن، بالقاء القبض على 29 شخصًا بتهم تشمل التحريض على الكراهية العنصرية والإضرار بالنظام العام على أساس عنصري.

واشنطن تعرب عن رفضها دعم الرئيس بايدن للاحتلال

خرج آلاف المحتجين في واشنطن، إلى الشوارع وحملوا العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات منددة بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.

وعبر المتظاهرين عن استيائهم من قتل النساء والأطفال جراء الهجمات الإسرائيلية وانتقدوا زعماء حقوق الإنسان لعدم تنديدهم بتلك الأعمال العدوانية.

باريس تطالب بوقف إطلاق النار في فلسطين

عاجل - طوفان الأقصى يضرب عواصم العالم ويدعو إلى "وقف إطلاق النار"

نظم آلاف المحتجين في باريس، تظاهرات في وسط المدينة للمطالبة بوقف إطلاق النار، حيث رفعوا لافتات تندد بالعنف وتطالب بالتوقف عن الصمت والتواطؤ.

وتمت هذه التظاهرات بتصريح قانوني، بعدما قامت السلطات الفرنسية بمنع بعض التجمعات السابقة خوفًا من حدوث أعمال شغب.

الجدير بالذكر، سوف تستضيف فرنسا مؤتمرًا إغاثيًا دوليًا حول غزة بهدف تنسيق المساعدات للقطاع، الخميس المقبل.

المتظاهرين في برلين يحملون علم فلسطين

خرج مئات المحتجين في برلين، وحملوا الأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة، وقد رفعت امرأة ذراعها في الهواء بتظاهرة رمزية وكانت يدها ملطخة بدماء زائفة.

احتجاجات في تركيا للتنديد بمأساة فلسطين

تجمع المئات في أنقرة وأسطنبول، من المحتجين قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى تركيا، ورفعوا لافتات تندد بمشاركة الولايات المتحدة في المأساة التي تعيشها فلسطين.