العالم اليوم - خطة إسرائيلية لإدخال الوقود إلى غزة.. بكميات وأهداف محددة

انتم الان تتابعون خبر خطة إسرائيلية لإدخال الوقود إلى غزة.. بكميات وأهداف محددة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 نوفمبر 2023 07:30 صباحاً - كشف تقرير أميركي أن لدى إسرائيل خطة مفصلة للسماح بإدخال الوقود إلى غزة، في حال نفاده بمزيد من مستشفيات القطاع.

ويعاني القطاع أزمة إنسانية فادحة، حيث نزح مئات الآلاف من الشمال إلى الجنوب، كما لا يسمح سوى بمرور عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، فيما ترفض إسرائيل حتى الآن السماح بدخول الوقود قائلة إن حركة حماس تستخدمه في هجماتها.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صاموئيل وربيرغ، قال في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، السبت، إن الولايات المتحدة تعمل "بشكل نشط لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى قطاع غزة، ولحث إسرائيل على السماح بإدخال مستويات الوقود اللازمة دون توجيهها من قبل حماس".

وأضاف: "نحن نواصل التأكيد على الحاجة الملحة للوقود في غزة، ونناقش مع شركائنا الإسرائيليين الطرق الممكنة للسماح بإدخاله من أجل المدنيين".

ويُناشد الأطباء في قطاع غزة العالم بإمداده بما يلزم من الوقود، حيث إن خروج المستشفيات عن الخدمة سيؤدي إلى وفاة عدد كبير من الجرحى والمرضى.

"خطة إسرائيلية مفصلة"