العالم اليوم - القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي في غزة يخلف 51 قتيلا

انتم الان تتابعون خبر القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي في غزة يخلف 51 قتيلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 نوفمبر 2023 08:32 صباحاً - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 51 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم، فيما أصيب العشرات في قصف إسرائيلي على منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مساء السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن عددا كبيرا من الأشخاص لقوا حتفهم نتيجة "مجزرة المغازي" دون إعطاء رقم محدد.

وأشار إلى تكدس أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ. وأكد القدرة أن غالبية القتلى والمصابين من الأطفال والنساء.

وكان قد قال في وقت سابق إن القوات الإسرائيلية "تقتل طفلا وتصيب طفلين كل 10 دقائق" خلال هجومها المستمر على القطاع.

ويقع مخيم المغازي في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 9488 فلسطينيا لقوا حتفهم منذ بداية القصف الإسرائيلي.