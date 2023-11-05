العالم اليوم - "إنقاذ الجرحى لم يعد ممكنا".. تصريحات صادمة عن "قصف المغازي"

انتم الان تتابعون خبر "إنقاذ الجرحى لم يعد ممكنا".. تصريحات صادمة عن "قصف المغازي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 نوفمبر 2023 09:24 صباحاً - قال مدير عام المستشفيات في غزة محمد زقوت، إن الطواقم الطبية عجزت عن فعل أي شيء للعديد من الجرحى، في القصف الإسرائيلي على مجمع سكني بمخيم المغازي وسط القطاع، ليل السبت.

وأوضح زقوت لموقع "دوت الخليج"، أن "مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة استقبل خلال الليل أكثر من 100 ضحية في القصف ما بين قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال، والعدد يتزايد"، لكنه أوضح أن "إنقاذ الجرحى لم يعد ممكنا".

وشدد زقوت على أن "سيارات الإسعاف كانت تجد صعوبة بالغة في التحرك ليلا والوصول لمكان القصف لنقل الضحايا، وكان الأهالي يحضرون الجرحى بجهود ذاتية"، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لأنه لا يزال هناك كثيرين تحت الأنقاض.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أكدت مقتل 51 شخصا على الأقل، من جراء القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي.

وتابع زقوت أن "مستشفى شهداء الأقصى القريبة من موقع القصف والملاذ الوحيد لإنقاذ الجرحى ليس بها أماكن لعلاجهم. وضع المصابون في خيام وفي ردهات المستشفى، مع عدم قدرة الطاقم الطبي المنهك على فعل شيء لعدم توفر الإمكانيات اللازمة".

وكشف أن المستشفى بها 4 غرف عمليات فقط وهي ممتلئة، ومعظم الإصابات خطيرة وتحتاج لتدخل جراحي غير متوفر حاليا، مما ينذر بوفاة بعض الجرحى نتيجة العجز عن إسعافهم.

زقوت قال إن "مستشفى شهداء الأقصى طاقتها الاستيعابية 212 سريرا، لكنها حاليا بها 405 مرضى وجرحى، حيث استقبلت أكثر من 60 جريحا من مخيم المغازي وحده، كما أن عدد أسرّة العناية المركزة بها 13 لكن محجوز بها 18 جريحا في الرعاية المركزة، مما يوضح حجم الضغط على القطاع الصحي".

وكشف أن المستشفى كذلك تعاني عدم توفر أجهزة التنفس وأدوية التخدير اللازمة للجراحة.

ونوه إلى أنه "في الظروف الطبيعية كان يتم تحويل بعض الحالات من مستشفى شهداء الأقصى إلى المستشفى الأوروبي أو المستشفيات القريبة، لكن بسبب استهداف إسرائيل سيارات الإسعاف لم يعد نقل الجرحى والمرضى ممكنا من مستشفى لأخرى خاصة في "المجازر التي ترتكب ليلا"، حسب وصفه.