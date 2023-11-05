العالم اليوم - قصف إسرائيلي عنيف على بلدات جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر قصف إسرائيلي عنيف على بلدات جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 نوفمبر 2023 11:24 صباحاً - قال موفد "دوت الخليج" إلى جنوبي لبنان، إن أطراف بلدات علما الشعب ومروحين والضهيرة والناقورة واللبونة وتبليسين تتعرض منذ صباح الأحد لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

يأتي ذلك بالموازاة مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، على طول المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان.

وكانت المناطق الواقعة بين العباسية والغجر، وعلى أطراف حلتا وكفرشوبا، قد تعرضت ليل السبت لغارات إسرائيلية مكثفة.

وفي ساعة متأخرة من ليل السبت، أعلن حزب الله استهداف موقع جنود إسرائيليين داخل منزل في مستوطنة المطلة.

وردت إسرائيل عقب ذلك بقصف مدفعي على كفركلا وتلة الحمامص.

ودخل حزب الله على خط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل بشكل يومي تبادلا للقذائف بين الطرفين.

والجمعة قال أمين عام حزب الله حسن نصر الله، إن "كل الخيارات متاحة" فيما يتعلق بانخراط أكبر للحزب في المعارك مع إسرائيل.