العالم اليوم - آل أبو حصيرة.. مقتل 21 فلسطينيا من عائلة واحدة

انتم الان تتابعون خبر آل أبو حصيرة.. مقتل 21 فلسطينيا من عائلة واحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 نوفمبر 2023 12:32 مساءً - قالت وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن 21 فلسطينيا من عائلة واحدة قتلوا، في قصف إسرائيلي لقطاع غزة ليل السبت.

وأوضحت الوزارة التابعة لحركة حماس، في منشور على "فيسبوك": "21 شهيدا من آل أبو حصيرة في استهداف غاشم لمنزلهم المأهول بالأطفال والنساء، وصلوا مجمع الشفاء الطبي في ساعات الليل المتأخرة".

والسبت أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 9488 شخصا، من بينهم 3900 طفل.

وأوضحت الوزارة أن بين القتلى منذ 7 أكتوبر، 2509 نساء.