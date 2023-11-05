نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 60 طن.. روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدر بيان من السفارة الروسية في مصر، اليوم الأحد، بشأن المساعدات الإنسانية، التي يتم إرسالها إلى أهالي قطاع غزة من خلال مطار العريش.

وكشف البيان الصادر من السفارة الروسية بـ مصر أن دولة روسيا، تستمر في دعم أهالي قطاع غزة من خلال إرسال طائرات، تحمل مساعدات لهم.

وأوضح بيان السفارة أنه تم إرسال طائرتين تابعتين لوزارة الطوارئ الروسية، تحملان نحو 60 طنًّا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة، تشمل «الغذاء، مراتب ووسائد، منتجات النظافة الشخصية».

وأشار البيان إلى أنه تم إرسال المساعدات الإنسانية بتوجيه من رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى تعليمات وزير الطوارئ، ألكسندر كورينكوف.

وأكد بيان السفارة أنه يتم تسليم المساعدات الإنسانية الروسية إلى ممثلي الهلال الأحمر المصري في مطار مدينة العريش، وذلك من أجل نقلها إلى غزة.

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن الجانب الروسي أرسل إلى مصر دفعة ثالثة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وجاء في بيان الوزارة: "قامت طائرتان تابعتان لوزارة حالات الطوارئ الروسية بنقل 60 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة. وأقلعت طائرات من طراز إيل-76 تابعة للوزارة من مطار غروزني الدولي إلى جمهورية مصر العربية".

ووفقا للوزارة، تتضمن دفعة المساعدات الإنسانية هذه، المواد الغذائية والمراتب والوسائد ومنتجات العناية والنظافة الشخصية.

وأشارت الوزارة إلى أن نقل المساعدات يتم بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورنيكوف.

وفي موقع الوصول، سيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى سكان غزة.

وهذه هي الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية التي ترسلها روسيا إلى قطاع غزة بعد تفاقم الوضع في المنطقة.

وفي وقت سابق، قامت طائرات وزارة الطوارئ الروسية بتسليم 55 طنا من البضائع، والتي شملت المواد الغذائية والأدوية ومواد التضميد.