سلطنة عمان تؤكد أهمية استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

مسقط ـ العُمانية: تلقَّى معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًّا من معالي الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على قِطاع غزَّة وسقوط المزيد من الضحايا المَدنيين وتدمير المرافق العامة والمستشفيات والمدارس، كما بحث الوزيران الجهود السياسية والمساعي الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق الهدنة الإنسانية والسماح لفِرق العمليات الإغاثية بالقيام بمهامها في إسعاف الجرحى والمصابين وإيصال المواد المعيشية العاجلة للسكَّان في قطاع غزَّة وإصلاح المرافق الحيوية. وأكدا على أهمية إعطاء الأولوية للعمل الدبلوماسي والسياسي والتمسك بالقانون الدولي في استعادة الحقوق المشروعة للشَّعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وأكدا أنَّه لا مصلحة في توسيع رقعة هذه الحرب الغاشمة التي يشنُّها الاحتلال الإسرائيلي والذي عليه تحمل تبعاتها القانونية.

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