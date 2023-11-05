العالم اليوم - السعودية تؤكد مواصلة الخفض الطوعي لإنتاج النفط في ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر السعودية تؤكد مواصلة الخفض الطوعي لإنتاج النفط في ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 نوفمبر 2023 05:20 مساءً - نقلت وكالة أنباء السعودية الرسمية عن مصدر رسمي في وزارة الطاقة قوله إن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًّا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023 وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهر ديسمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًّا.

وأوضح المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه السعودية في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.