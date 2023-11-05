العالم اليوم - رياح أميركية مواتية تقود بورصات الخليج للارتفاع

انتم الان تتابعون خبر رياح أميركية مواتية تقود بورصات الخليج للارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 نوفمبر 2023 05:20 مساءً - أغلق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع الأحد بعد أن أظهرت بيانات صدرت الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مما عزز الآراء بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر لأسباب منها إضراب للعاملين في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت.

ومنح قرار البنك المركزي الأميركي الأربعاء ترك أسعار الفائدة دون تغيير وتعليقات رئيسه جيروم باول بعض المستثمرين إشارة بأن زيادات أسعار الفائدة قد انتهت.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات، عملاتها بالدولار وتتبع تحركات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بشكل وثيق.

وصعد المؤشر السعودي 0.8 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم عملاق النفط أرامكو 0.5 وسهم شركة لومي لتأجير السيارات 1.7 بالمئة.

وبشكل منفصل، أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستواصل التخفيض الطوعي لإنتاج النفط مليون برميل يوميا في ديسمبر.

كما ارتفع المؤشر في قطر 2.9 بالمئة، وهو أكبر مكسب خلال يوم منذ أكتوبر تشرين الأول 2022، مع وجود جميع الأسهم تقريبا في المنطقة الإيجابية بما في ذلك سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات الذي قفز 5.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر اثنين بالمئة بقيادة مكاسب سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 2.1 بالمئة.

وأعلن البنك الجمعة أن صافي دخل الربع الثالث بلغ 8.35 مليار جنيه مصري (270.66 مليون دولار)، بزيادة 89 بالمئة على أساس سنوي.