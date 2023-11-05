العالم اليوم - مصر ستطرح أذون خزانة لأجل سنة بـ 645 مليون يورو

انتم الان تتابعون خبر مصر ستطرح أذون خزانة لأجل سنة بـ 645 مليون يورو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 نوفمبر 2023 05:20 مساءً - قال البنك المركزي المصري الأحد إن مصر ستطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 645 مليون يورو (692 مليون دولار) غدا الاثنين.

وستحل هذه الأذون محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو تم بيعها العام الماضي بمتوسط ​​عائد 2.3 بالمئة.

وقال المركزي المصري، إن آخر موعد لتقديم العروض يوم الثلاثاء السابع من نوفمبر، وإن تاريخ الاستحقاق هو الخامس من نوفمبر 2024.

والأذون هي شكل شائع من أشكال الدين السيادي قصير الأجل، إذ تقوم العديد من حكومات العالم بإصدار أذون الخزانة. ويتم إصدارها عادة عن طريق البنك المركزي بآجال استحقاق تتراوح ما بين أربعة أسابيع وسنتين، وهي تصدر عادة بخصم على القسيمة الاسمية الأصلية لها وتسترد بالقيمة الاسمية.