نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال: طالبنا سكان غزة بالإخلاء باتجاه الجنوب ملايين المرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن الجيش طالب سكان غزة بالإخلاء باتجاه الجنوب ملايين المرات.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "طالبنا سكان غزة بالمغادرة إلى الجنوب ملايين المرات".

ووفقا له "تم إسقاط أكثر من 1.5 مليون منشور من الجو على قطاع غزة للمطالبة بالإخلاء، بالإضافة إلى الممرات التي يجب أن يسلكوها، كما تم إجراء نحو 20 ألف مكالمة هاتفية، وتم إرسال أكثر من 4 ملايين رسالة نصية قصيرة تطالب بالمغادرة".

ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.