كابول: آلاف الأفغان عادوا قسرا من باكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - أكدت حكومة طالبان الأفغانية الأحد أن آلافا من مواطينها عادوا إلى البلاد بعدما رحلوا قسرا من باكستان منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر في "ظروف بالغة السوء"، وذلك خلافا لتأكيدات إسلام أباد أن معظمهم غادروا طوعا.

وكانت حكومة إسلام أباد منحت المهاجرين الأفغان في وضع غير نظامي مهلة حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر لمغادرة البلاد، ويقدر عددهم بـ1,7 مليون شخص. وأكد مسؤولون باكستانيون على الحدود بين البلدين إن أكثر من مئتي ألف أفغاني عادوا إلى بلادهم، معظمهم منذ أكتوبر.

وفي حين تشدد إسلام أباد على أن معظمهم غادر طوعا، تؤكد كابول أن عمليات طرد رعاياها بالقوة تزايدت منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.