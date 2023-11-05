نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العازف الإسباني ميجيل تراباجا يقدم حفلات موسيقية ومحاضرات لطلبة الجيتار بالقاهرة والإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل المايسترو الإسباني ميجيل تراباجا، اليوم الأحد، إلى القاهرة، في إطار زيارة فنية لمدة أسبوع قامت بتنظيمها سفارة إسبانيا بالقاهرة، حيث سيقوم بإحياء حفلين موسيقيين في القاهرة والإسكندرية، وتقديم محاضرات متخصصة لموسيقيين مصريين شباب من الطلبة الدارسين للجيتار.

ويتضمن البرنامج أعمالا رئيسية من المؤلفات الأكثر تمثيلا للموسيقى الإسبانية، تتضمن الموسيقى الكلاسيكية الخاصة بالقرن التاسع عشر، يتم تجسيدها من خلال الأعمال المتنوعة لديونيسيو أجوادو مثل فاندانجو 16، وصولا إلى الأعمال الرئيسية الخاصة بالقرن العشرين، وتضم أسماء عظماء الموسيقيين الإسبان عبر الزمن: مانويل دي فايا، خواكين تورينا، فيديريكو مورينو - توروبا، وأنخل باريوس.

سيقام الحفلان في أوبرا الإسكندرية (اليوم 5 نوفمبر الساعة الثامنة مساء)، وفي أوبرا القاهرة (9 نوفمبر الساعة الثامنة مساء). كما ستقام المحاضرات المتخصصة في دار الأوبرا بالإسكندرية وفي كلية التربية الموسيقية التابعة لجامعة حلوان.

وميجيل تراباجا هو أستاذ الجيتار في المعهد العالي للموسيقى بمدريد (الكونسرفاتوار)، ويتم دعوته باستمرار لتقديم دورات تدريبية متقدمة داخل إسبانيا وكذلك خارجها، مثل معهد الموسيقى العالي بكتالونيا، وجامعة فريدريك شوبين دي فارسوفيا، وأكاديمية سيبيليوس في هلسنكي، وجامعة ملبورن.

قدم "تراباجا" عروضه في القاعات والمسارح الرئيسية في البلاد، وقام بجولات فنية في الخمس قارات. قام بالأداء كعازف منفرد مع عدد من الفرق الموسيقية لأوركسترا السيمفونية الملكية في إشبيلية، الأوركسترا السيمفونية بمدريد، الفيلارمونية الوطنية لأوكرانيا، أوركيستا دي يوسكادي، الأوركسترا السيمفونية كانبرا، وأوركسترا سيمون بوليفار السيمفونية بفنزويلا.