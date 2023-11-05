مصادر لبنانية: استشهاد جدّة وثلاثة أطفال من أحفادها بقصف إسرائيلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر لبنانية، اليوم الأحد، استشهاد جدّة وثلاثة أطفال من أحفادها بقصف إسرائيلي لمركبتهم قرب بلدة عيناتا جنوب لبنان.

وذكرت المصادر أنه، وفقا للمعلومات الأولية، مقتل 3 أطفال حصيلة استهداف سيارة الصحافي سمير أيوب على طريق عيناثا وإصابة امرأة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد، بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة طربيخا بـ11 قذيقة وبلدة راميا بـ 3 قذائف.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القصف الإسرائيلي طال أطراف بلدة مروحين والضهيرة وتلبسين وعلما الشعب.

وأفاد مراسلنا بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارتي إسعاف قرب بلدة طيرحرفا جنوب لبنان ما أدى لإصابة 4 مسعفين.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.