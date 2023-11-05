العالم اليوم - البيت الأبيض يعلن أعداد الأميركيين المغادرين لغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 نوفمبر 2023 07:26 مساءً - أعلن مستشار في البيت الأبيض، الأحد، أنه تم إجلاء أكثر من 300 أميركي أو مقيم أميركي وأفراد أسرهم من قطاع غزة.

وقال جوناثان فاينر أحد مستشاري الأمن القومي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إنه "خلال الأيام القليلة الماضية، وعبر مفاوضات مكثفة مع كل الأطراف المعنية بالنزاع، تمكنا من إجلاء أكثر من 300 أميركي أو مقيم دائم بشكل قانوني وأفراد عائلاتهم".

وأوضح أن الولايات المتحدة تعتبر أنه "لا يزال هناك عدد من الأميركيين داخل غزة".

وقال فاينر: "من الواضح أن هذه أولوية رئيسية وسنواصل العمل عليها حتى يتمكن كل أميركي يريد المغادرة من القيام بذلك".

وتم فتح معبر رفح بين غزة ومصر، الأربعاء، بعد أسابيع من الحرب، ما أتاح مغادرة عدد من الفلسطينيين المصابين وحاملي الجنسيات المزدوجة.

وأعلنت مصر أنها تستعد لاستقبال 7 آلاف أجنبي ضمن عملية الإجلاء من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن حكومة حماس علقت إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية، بحسب ما قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر لوكالة فرانس برس السبت.

واتهم مسؤول كبير في البيت الأبيض، الجمعة، حماس باستغلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية لفتح المعبر لإخراج مقاتليها من غزة.

وقال المسؤول إن ثلث الأسماء على لائحة قدمتها حماس لفلسطينيين يحتاجون لإجلاء طبي تعود لعناصر من حماس ومقاتلين.

ويأتي أحدث إحصاء للأميركيين الذين تم إجلاؤهم، الأحد، بعد أن أعلن البيت الأبيض أن حوالى 80 أميركيا وعائلاتهم غادروا الأربعاء والخميس.

واندلعت الحرب اثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

وقتل في إسرائيل ما لا يقل عن 1400 شخص بحسب السلطات منذ 7 أكتوبر، غالبيتهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من هجوم حماس التي احتجزت كذلك 241 رهينة، حسب الجيش.

وفي الجانب الفلسطيني، قتل حتى الآن جراء القصف الإسرائيلي على غزة 9770 شخصا، بينهم 4800 طفل، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها الأحد وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.