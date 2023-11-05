العالم اليوم - بعد فوز فلومينينسي.. ماذا قدم العرب أمام الأندية البرازيلية؟

انتم الان تتابعون خبر بعد فوز فلومينينسي.. ماذا قدم العرب أمام الأندية البرازيلية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 نوفمبر 2023 08:32 مساءً - ينتظر متابعو الكرة العربية مواجهة عربية أمام فلومينينسي البرازيلي المتوج ببطولة كوبا ليبرتادوريس، في كأس العالم للأندية المقررة في السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر القادم.

فلومينينسي البرازيلي فاز بكوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 بعد اللجوء لأشواط إضافية في المباراة التي أقيمت على ملعب المركانا.

فلومينينسي البرازيلي توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، ليضيف بطلا جديدا لقارة أميركا الجنوبية من البرازيل، حيث يعد الفريق الحادي عشر الذي يتوج باللقب، وتستمر هيمنة الكرة البرازيلية للعام الخامس على التوالي.

مشوار كأس العالم للأندية

ويلتقي اتحاد جدة السعودي في الدور التمهيدي بكأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وينتظر الأهلي المصري الفائز منهما.

ويلتقي المتأهل من المباراتين في نصف النهائي أمام فلومينينسي.

ولكن ماذا قدمت الفرق العربية سابقا أمام أبطال البرازيل المتوجين بكوبا ليبرتادوريس؟