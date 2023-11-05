العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يكشف أهداف الفرقة 36 في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 نوفمبر 2023 08:32 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن الفرقة 36 هاجمت أكثر من 1600 هدف لحماس منذ بدء القتال.

وأضاف الجيش في بيان: "تشمل الأهداف البنية التحتية لحركة حماس، ومستودعات الجيش الإسرائيلي، ومواقع المراقبة المضادة للدبابات، والقوات البرية التابعة للمنظمة".

وتابع: "في الـ 12 ساعة الماضية، هاجمت قوات الفرقة حوالي 50 هدفا بما في ذلك مناطق القتال وشقق العمليات والمخافر والمواقع والبنية التحتية تحت الأرض الذين تم القضاء عليهم في معارك وجهاً لوجه".

وكانت الفرقة 36 قد شنت الأسبوع الماضي هجوما شمال قطاع غزة، في إطار توسيع العمليات البرية في القطاع، ووصلت إلى الشريط الساحلي في غزة.

ودور الفرقة هو تطويق مدينة غزة، ومهاجمة وتدمير أهداف مختارة، بما في ذلك الأصول الهامة، ومقرات لحماس.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأحد، إن الجيش استهدف منذ بداية العملية البرية أكثر من 2500 هدف داخل قطاع غزة.

وأضاف أردعي في منشور على منصة "إكس": "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي خوض المعارك وجها لوجه وتوجه الطائرات لتدمير بنى تحتية إرهابية منها مستودعات لتخزين الوسائل القتالية، ومواقع استطلاع ومقرات قيادة عملياتية تابعة لحماس".

ويركز الجيش الإسرائيلي هجومه البري على قطاع غزة من جهة الشمال، ويعتقد محللون أن إسرائيل تسعى لفصل شمال القطاع عن جنوبه من خلال وجود الجيش الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، ومحاولة الوصول إلى شارع الرشيد.